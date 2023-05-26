Haliliye'de yüzme kursu kayıtları başlıyor

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın spora ve gençliğe önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışmalarını devam ettiriyor. Gençliğe yönelik faaliyetlerle spor alışkanlığının kazandırılması, sağlıklı bireylerin yetişmesinin hedeflendiği kurslarla gençlere çeşitli branşlar sunuluyor. Bu çerçevesinde Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ile Aliya İzzet Begoviç Spor Kompleksinde hizmete sunulan Yüzme Kurslarında havaların ısınmasıyla birlikte kayıtlar başladı. Profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme öğretilen bu kurslarda gençlere temel yüzme eğitimi veriliyor. Özellikle okulların tatil edilmesiyle çocukların yoğun ilgi gösterdiği bu kurslar, vazgeçilmez adreslerden biri oluyor. 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için verilecek olan yüzme kursunda kayıtlar ise 1 Haziran'da başlıyor.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ile Aliya İzzet Begoviç Spor Kompleksinde yüzme kursuna kayıt olmak isteyen vatandaşların, merkezler aracılığıyla kayıt oluşturabilecekleri kaydedildi.