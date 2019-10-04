Haliliye'de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Haliliye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda gıda ve unlu mamulleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, yürüttüğü denetimlerde iş yerlerinin ruhsatı, gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, irsaliye faturaları ve hijyen koşullarının kontrollerini sağlıyor. Zabıta ekipleri denetimlerinde karşılaşılan olumsuzluklar ile ilgili de tutanak tutup, iş yeri sahiplerini uyarıyor. Denetimler sırasında işletme sahipleri de, yapılan denetimlerden memnuniyetlerini belirterek, Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Öte yandan, Zabıta Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü denetimler sırasında son kullanım tarihi geçmiş ürünlere el koyup, işletme hakkında işlem başlattı.