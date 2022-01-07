Haliliye'de zabıta kaldırım işgallerini önlüyor

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmemesi için harekete geçti. İlçenin farklı noktalarında denetimlerini sürdüren ekipler, kaldırımların işyerleri tarafından işgal edilmemesi için işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Kaldırımların yayaların ortak kullanım alanı olduğunu belirten ekipler, vatandaşların alışverişlerini daha iyi şartlarda yapabilmeleri için kurallara uyulması gerektiğini kaydetti.

Bahçelievler bölgesinde esnaf tarafından işgal edilen kaldırımdaki malzemelerin alınmasını sağlayan zabıta ekipleri, bölgedeki görüntü kirliliğinin de önüne geçti. Ekipler tarafından yapılan sözlü uyarı sonrası ise kurallara uymayan işyerleri hakkında gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, işgallerin önüne geçilmesi için vatandaşların taleplerini 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine aktarabilecekleri kaydedildi.