Haliliye'de zabıta tedbiri elden bırakmıyor

Zabıta Müdürlüğü, “Huzur ve Güvenin Kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü çalışmalarını Ramazan Ayı ile birlikte yoğunlaştırdı. Halk sağlığını korumak, Kovid-19 tedbirlerine de uyulması amacıyla yoğunlaştırılan denetimlerde zabıtalar, gıda satışı yapan işyerlerine yoğun denetim gerçekleştiriyor. Pide fırını, unlu mamul, kasap, pastane ve marketlerde denetimlerini yürüten Zabıta Müdürlüğü, hem son kullanma tarihi, etiket, işyeri ruhsatı kontrolü hem de Kovid-19 tedbirlerinden olan temizlik, maske ve mesafe kontrollerini sağlıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri hakkında yasal işlem başlatırken, denetimlerin gün içerisinde bölge bölge devam ettiriyor.