Haliliye'deki camilerde Ramazan hazırlığı

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan camilerin Ramazan Ayına hazır olması için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelindeki ibadethanelerde hijyen çalışmaları yapan ekipler, cami ve mescitlerin halılarını yerinde temizliyor. Cami halılarını yerinde temizlendiği çalışmaları kırsal ve merkez ayrımı yapılmaksızın gün boyu sürdüren görevli personeller, Haliliye'deki tüm ibadethaneleri Ramazan'a hazırlamayı hedefliyor.

Ramazan ayı öncesi camilerde yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, camileri 11 ayın sultanı Ramazan Ayına hazırlayan Haliliye Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise vatandaşların temizlik noktasındaki taleplerini Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi aracılığıyla aktarabilecekleri kaydedildi.