Haliliye'deki parklarda bahar çalışmaları

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla vatandaşların yaşam alanı, çocukların da oyun alanları olan park ve bahçelerde hummalı şekilde çalışmalar gerçekleştiriyor. Görsel estetik konusunda mevsimsel çiçek dikimleriyle peyzaj çalışmaları yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bakım onarım gerektiren parklar için de tespitlerini sağlıyorlar. Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler Devteyşti Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi ve Hamidiye Mahallesi'ndeki parklarda oyun grubu yenileme ve kauçuk zemin çalışmalarını tamamladı. Tadilatları tamamlanan oyun alanları, yeniden çocukların hizmetine sunuldu.

Parklar rengarenk

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce yürütülen peyzaj çalışmalarıyla park ve bahçeler rengarenk görünümünü sürdürüyor. Parklarda bulunan çiçek şelalelerinin bakımını gerçekleştiren ekipler, mevsimsel çiçekleri de toprakla buluşturmayı devam ettiriyor. Ekiplerce, Bamyasuyu Mahallesi, Karşıya Mahallesi ve Sultan Fatih Mahallesi'ndeki parklarda başlatılan peyzaj çalışmaları da tamamlandı.