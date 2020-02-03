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Haliliye'den Dağeteği'nde yol çalışması

Haliliye Belediyesi, Dağeteği Mahallesinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, mevsim koşulları çerçevesinde merkez ve kırsal mahallelerde belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler kırsal mahallerden Dağeteği Mahallesinde stabilize yol çalışması başlatırken, Altıntepe Mahallesinde de tamamlanan yollar vatandaşların hizmetine sunuldu. Haliliye Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar ile hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini topluyor. Vatandaşlar çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek, sunulan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.


Ekipler, çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.

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