Haliliye'den öğrencilere ücretsiz salon hizmeti

Haliliye Belediyesi, beden eğitimi ve spor öğretmenliği özel yetenek sınavına hazırlanan öğrencilerin sesine kulak verdi. Belediyeden sınavlara hazırlanmak için spor salonu talebinde bulunan öğrenciler boş çevrilmedi. Belediye bünyesinde olan Sabiha Özlek Spor Salonu'nun kapıları gençlere açıldı. 30 kız ve 70 erkek öğrencinin hazırlandığı yetenek sınavı için belediye, salonun kapılarını açmakla kalmayıp uzman eğiticiler tarafından ücretsiz kurs da vermeye başladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gençleri ziyareti sırasında, “Bizlere müracaat ettiniz bizden bir salon talebinde bulundunuz. Elimizdeki mevcut imkanları sizler için seferber ettik. Buradaki eksiklerinizi karşılamak için arkadaşlarımız ilgileniyorlar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sınavlara gireceksiniz. Bu salonda hazırlanıyorsunuz. Buraya gelip sınavlarınız için başarı dileklerimizi iletmek istedim. Ben sınav öncesi bu çalışmalarınızda ve sınavlarınızda sizlere başarılar diliyorum” dedi.

Öğrenciler de spor salonu hizmetini kendilerine sağlayan Haliliye Belediyesine ve ekibine teşekkür etti.