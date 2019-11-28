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Haliliye'den temizlik atağı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın girişimleri ile Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan geri dönüşüm projesi kapsamında ilçeye 10 milyon Türk Lirası hibe desteği verildi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın girişimleri ile Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan geri dönüşüm projesi kapsamında ilçeye 10 milyon Türk Lirası hibe desteği verildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile geri dönüşüm ve sıfır atığın hedeflendiği proje, Haliliye'de hayat bulacak. Temizlik ve geri dönüşümü teşvik amaçlı hazırlanan proje, Türkiye'de bir ilk olma özelliği de taşıyor.


“10 milyon TL'lik proje”


Projenin 10 Milyon Türk Liralık bir proje olduğunun altını çizen Canpolat, “Biz göreve geldikten sonra ilgili kurum ve kuruluşlarla temasa geçtik. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere bir de Birleşmiş Milletler Kalınma Programı (UNDP) ile irtibat sağladık. UNDP ile yaptığımız görüşmelerde Kilis ve Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi pilot ilçe olarak seçildi. Başta UNDP yetkililerine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bu doğrultuda yaklaşık 10 milyon TL'lik bir ayni yatırımı araç ekipman mahiyetindekini Haliliye ilçesine kazandırmış bulunmaktayız. Bunun müjdesini vermek istedik. Bu manada UNDP ile aramızda yaptığımız protokol çerçevesinde inşallah Nisan, Mayıs gibi uygulama ve fiili iş ve işlemler başlayacak. Bizde şuan bunların yer tahsisleri olsun, noktaların belirlenmesi olsun, sayıların belirlenmesi olsun bu tip hususları geçtik. Bunları kendileri ile birlikte organize ettik. Şuanda UNDP kendisi ihale sürecine çıkıyor. İnşallah Nisan, Mayıs gibi de uygulamaya başlayacaktır” dedi.

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