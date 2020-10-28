İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye'den vatandaşlara Türk Bayrağı hediyesi

Haliliye Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.


Haliliye Belediyesi, Cumhuriyet ilanının 97'nci yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara bayrak hediye etti. Bu kapsamda Belediye Başkan Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı birçok bölgesine bayrak dağıtımı gerçekleştirdi.


Milli birlik ve beraberliğin simgesi olan Türk Bayrağını hediye olarak alan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak bu hizmeti sunan Haliliye Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.