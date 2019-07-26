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Haliliyeli gençler basketbol öğreniyor

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan basketbol kurslarına katılan gençler geleceğe daha emin adımlar ile hazırlanıyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın ‘çocuklarımızı geleceğe daha sağlam hazırlıyoruz' sloganıyla başlattığı eğitim, kültür ve spor aktiviteleri devam ediyor. Bu bağlamda Haliliye ilçesinde birçok farklı noktasında Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kurslara yoğun ilgi devam ediyor. Spor, eğitim ve kültür kapsamında Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda açılan basketbol kursuna katılan öğrenciler burada spor hocaları eşliğinde basketbolun kurallarını öğreniyor.


Açılan basketbol kursuna katılan öğrenci Furkan Tekatlı, “Burada hocalarımız eşliğinde basketbolu öğreniyoruz. Böylesi kurslar açtığı için Halililye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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