Haliliyeli gençler üniversite sınavına hazırlanıyor

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençliğe ve eğitime önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerindeki meslek için ter döken gençlerin adresi olan belediye bünyesindeki çalışma salonları, öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Çalışma salonları ve kütüphaneler ile üniversiteye sıkı bir şekilde hazırlanan gençler, hem konu tekrarı yapıyor, hem de soru çözümleri ile eksik konularını tamamlama şansı yakalıyor.

Gençlere, geleceğe emin adımlarla hazırlanma şansının sunulduğu bu merkez ve kütüphanelerde periyodik olarak yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testiyle de (TYT) öğrenciler, kendilerini ölçme şansı yakalıyor. Son olarak yapılan AYT ve TYT deneme sınavında ter döken öğrenciler, sunulan ortam ile sınav heyecanlarını yenme fırsatı bulduklarını kaydederek, eksik konularını da böylelikle tamamladıklarını kaydetti.

Düzenli olarak yapılan deneme sınavlarıyla hayallerine hazırlandıklarını ifade eden gençler, desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti.