Haliliyeli sporcular dünya kupasına damga vurdu

İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupasında mücadele eden Haliliye Belediyesporlu gençler, büyük bir başarıya imza atarak, takımlar kategorisinde şampiyon oldu.

Haliliye Belediyesporlu gençler başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Kick Boks Dünya Kupası şampiyonası, 17-21 Mayıs tarihleri arasında 52 ülkeden 4 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşti. İstanbul'da düzenlenen şampiyonada dereceye girmek için sporcular mücadele ederken, müsabakalara Haliliye Belediyespor bünyesinde yetişen gençler damga vurdu. Şampiyonadan 81 kilogramda Muhittin Akaltun, 86 kilogramda Emrah Yaşar ve 71 kilogramda Yıldırım Oğuz altın madalya, 57 kilogramda Mehmet Eriş gümüş madalya, 54 kilogramda Faysal Sılav ise bronz madalya ile döndü.

Haliliye Belediyespor Kulübü takım halinde de şampiyon oldu.