Haliliye'nin 2 mahallesinde yol yapım çalışması sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt, kilitli beton parke taşı döşeme, yol bakım ve onarım çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Ekipler, program dahilinde yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Hamidiye Mahallesinde ve Sarışeyh kırsal Mahallesinde kilitli parke taşı döşüyor. Çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayan ekipler, yeni yolları vatandaşların hizmetine sundu.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise program dahilinde çalışmaların devam edeceği belirtildi.