Haliliye'nin 3 kırsal mahallesinde yol çalışması sürüyor

Haliliye Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerini ara vermeden sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarına devam eden ekipler, stabilize yol yapım çalışmalarıyla Konuklu, Tepedibi ve Gürpınar Mahallelerini yeni yollarına kavuşturuyor.

Program dahilinde çalışmalara devam eden ekipler mahalle içi stabilize yol yapım çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütüyor. Çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedefleyen ekipler, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı amaçlıyor.

Mahallelerinde yapılan çalışmalardan memnun oldukları ifade eden mahalle sakinleri ise tozdan ve çamurdan kurtulduklarını belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.