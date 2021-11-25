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Haliliye'nin 4 mahallesinde üst yapı çalışması

Haliliye Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında 4 mahallede yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını devam ettirirken, bölge sakinleri çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında 4 mahallede yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını devam ettirirken, bölge sakinleri çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.


Fen işleri müdürlüğü Başkan Mehmet Canpolat'ım talimatlarıyla ilçe genelinde yeni yol açma, asfalt serimi, stabilize, bakım onarım çalışmaları ve kilitli beton parke döşeme çalışmalarını program dahilinde devam ettiriyor. Çalışmalar kapsamında ekipler; Süleymaniye ve Şair Nabi mahallelerinde kilitli beton parke yenileme ve bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Devteyşti Mahallesinde yeni açılan yollarda kilitli beton parke öncesi stabilize çalışmalarını devam ettiren ekipler, İmam Bakır Mahallesinde ise sıcak asfalt yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Mahallelerinde yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren İmam Bakır Mahalle Muhtarı İmam Deniz, Canpolat'a ve ekibine teşekkür etti.

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