Haliliye'nin 5 mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü, bir taraftan yeni yol açma, asfalt serimi, stabilize ve bakım onarım çalışmalarını, diğer taraftan ise kilitli beton parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Atatürk, Devteşti, Karşıyaka ve Şair Nabi mahallelerinde kilitli beton parke yenileme ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Osmangazi Mahallesinde de yollarda deformeyi önlemek amacıyla yağmur suyu drenaj çalışmalarını devam ettiriyor.

Mahallelerinde yapılan çalışmalarından dolayı memnuiyetini dile getiren Osmangazi Mahalle Muhtarı Nahit Çiftçi, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Haliliye Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.