Haliliye'nin çehresi değişiyor

Fen işleri müdürlüğü, Başkan Mehmet Canpolat'ın talimatları ile ilçe genelinde üst yapı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdüren ekipler, Ulubatlı Mahallesinde asfalt serim çalışmalarını devam ettiriyor. Fen işleri ekipleri, deforme olan yollarda yürütülen asfalt serim çalışmalarıyla yolları uzun ömürlü hale getirerek, yeniden hizmete sunuyor. Fen işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada, planlama dahilinde ihtiyaç duyulan merkez ve kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarının yürütüldüğü kaydedildi.