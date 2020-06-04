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Haliliye'nin kırsal mahallelerinde parke döşemesi sürüyor

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, parke döşeme çalışmasını sürdürürken, diğer taraftan ise ilçe merkezinde deforme olmuş parkelerin değişimini gerçekleştiriyor.


Haliliye Belediyesi, pandemi ile mücadeleyi sürdürürken, vatandaşa hizmet götürmeyi de aksatmıyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, bir taraftan yeni yol açma ve stabilizesini yaparken, diğer taraftan ise merkez ve kırsalda parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, son olarak Şeyhçoban Mahallesinde başlattıkları kilitli beton parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Ayıca ekipler mahallede tıkanan su giderlerinin de bakım ve onarımını yapıyor. Mahalle sakinleri, belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.


Öte yandan, fen işleri ekipleri ilçe merkezinde de Bahçelievler, Devteşti, Osmangazi, Bağlarbaşı ve Ahmet Yesevi Mahallelerinde deforme olmuş parkelerin değişimi ve kaldırımlarda bakım ve onarım işlemlerini sürdürüyor.

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