Haliliye'nin kırsal mahallerinde yol yapımı sürüyor

Haliliye'de kırsal mahallelerde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren fen işleri müdürlüğü, kış ayları öncesi merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kırsalda vatandaşların yol sıkıntısı yaşamaması için çalışma yürüten ekipler, kırsal mahallerden Ortaören, Keremli ve Yazılıkavak'ta çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşlar Haliliye Belediyesinin sunduğu hizmetlerden memnuniyetlerini belirterek,Belediye Başkanı Mehmet Canpolat teşekkür etti.

Öte yandan ekipler çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.