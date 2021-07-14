Haliliye'nin şampiyonlarından Cumhurbaşkanına ziyaret

Haliliye Belediyespor Kick Boks takımının şampiyon sporcuları Fatma Nursev Akaltun ve Emrah Yaşar ile Haliliye Belediyespor ve Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun, AK Parti MKYK Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporcular Akaltun ve Yaşar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tebrik edildi.

1-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak'ta yapılan Büyükler ve Gençler Kick Boks Türkiye şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde, Halilye Belediye Kick Boks takımı 4 altın ve bronz madalya alarak büyük bir başarı elde etmişti. Büyükler kategorisinde şampiyon olan Mevlana Altuntaş ve Faysal Sılıv, Dünya Şampiyonasında Haliliye Belediyesini ve Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti. Gençler kategorisinde şampiyon olan Fatma Nursev Akaltun ve Emrah Yaşar, Avrupa şampiyonasında Haliliye Belediyesini ve Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti.

3'cü olan Sporculardan Oya Daşkıran, Muhittin Akaltun, Faruk Alan ve Anıl Mert Akkuş, Balkan Şampiyonasında Haliliye Belediyesini ve Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti.