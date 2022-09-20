Haliliye'nin yol ağı genişletiliyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın girişimleriyle Güzelyurt Mahallesinde yeni yol açma çalışmaları devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın girişimleriyle ilçenin yol ağı genişliyor. Fen işleri müdürlüğü, Canpolat'ın imarlı alanlarda yapılaşmanın hızlanması yönündeki talimatlarıyla çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren ekipler, bu alanlardan biri olan Güzelyurt Mahallesinde ise yeni yollar açıyor. Yol hamlesiyle birlikte yeni yaşam alanlarının oluşmasının hedeflendiği Güzelyurt Mahallesinde yeni yollar açarak ulaşım ağını genişleten fen işleri müdürlüğü, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Çalışmaların hummalı bir şekilde yürütüldüğü bölgede taleplerinin Mehmet Canpolat ile karşılık bulduğunu ifade eden mahalle sakinleri Haliliye Belediyesine ve Canpolat'a teşekkürlerini iletti.