Haliliye'ye 2 yeni park kazandırılıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla “yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla yeni yeşil alanları ilçeye kazandırıyor. Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri, bu doğrultuda Ahmet Yesevi Mahallesinde yeni park çalışmalarına başladı. Ekipler, çalışmalarını program dahilinde hızlı bir şekilde yürüterek, parkları kısa zamanda hizmete sunmayı hedefliyor. Ekipler; zemin düzleştirme çalışmalarına başlarken, yürütülen çalışmanın ardından yeni parklarda toprak serimi, bordür döşemesi ve çevre düzenlemesi, ışıklandırma ve mevsim şartlarına uygun yeşillendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.