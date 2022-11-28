Haliliye'ye 200 milyon TL değerinde 183 araç kazandırıldı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın girişimleriyle yaklaşık 200 milyon TL değerindeki 183 araç ve iş makinası belediye envanterine kazandırıldı. Düzenlenen program ile araçların tanıtımı yapılırken Canpolat, “Yeni 183 aracımız ve geçmişteki araçlarla birlikte 294 araç sayısıyla Haliliye'ye yakışır bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız” dedi.

Haliliye Belediyesi'nin envanterine kazandırdığı araç ve iş makinalarının lansmanı gerçekleşti. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın yaptığı görüşmelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekli yatırım ile 183 araç, iş makinesi ve temizlik araçları Haliliye Belediyesine kazandırıldı. Belediye meclisinde geçen bu karar ile 191 milyon 789 bin 157 TL değerindeki köklü yatırım ile belediye envanterinde kiralık araç kalmadı. Canpolat'ın, ilçenin geleceğine yönelik yaptığı bu yatırım ile 183 araç ve iş makinası düzenlenen lansman ile tanıtıldı. Haliliye Belediyesi Makine İkmal Şefliğinde düzenlenen lansman, yoğun katılım ile gerçekleşti.

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Canpolat, araç ve iş makinalarının Haliliye halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Canpolat, “183 araçlık, yaklaşık 200 milyon TL değerindeki iş makinası yatırım programımızın lansman törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şanlıurfa'nın en büyük merkez ilçesiyiz. 2014 yılındaki Büyükşehir yasası sonrası merkez ilçe olarak oluşmuş, 8 yıllık yeni bir belediyeyiz. Bizler, 2019 yılında göreve geldikten sonra hep birlikte hummalı bir çalışmanın içerisine girdik. Canla başla dedik, canı gönülden devam ediyoruz. Bizler Haliliye'yi geleceğe taşımak, emin adımlarla yürümek adına 2022Ocak ayı içerisinde dünyada da yaşanan ekonomik gelişmeler sonucu Haliliye belediyemizi geleceğe kendi mülk araçlarımızla taşımak gayreti içerisine düştük. Buradan meclis üyelerimize, belediye personellerimize, teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Ve köklü bir yatırım yapalım, Haliliye Belediyesinde artık kiralık araç kalmasın dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilik şiarını kendimize şiar ve vizyon ederek, üreten belediye sloganıyla, sahada kendi iş makinamız, kendi araçlarımız olsun gayretinin içerisine düştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Aralık'taki büyük mitingi sonrası 183 olan aracımız, geçmişteki araçlarla birlikte 294 sayısıyla Haliliye'ye yakışır bir halde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Bizler geleceğe umutla bakıyoruz, güvenle yürüyoruz. İlklerin ve yeniliğin belediyesi sloganımız olan hep iyisi, en iyisi sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Valimize, Milletvekillerimize buradan Haliliye adına şükranlarımı arz ediyorum, inşallah hep birlikte nice güzel hizmetlere diyorum, saygılar sunuyorum” dedi.

Belediye mülkündeki araçların önemine değinen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Başkan Mehmet Canpolat'ı tebrik etti Vali Ayhan, “Bereketli bir haftanın başlangıcındayız. Vatandaşa hizmetin ilk adımı olan karargahdayız. Öncelikle Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Haliliye Belediyemizin, merkez ilçe belediyelerimizin 8 yıllık bir geçmişleri var. Sahada hareketli, dinamik, güçlü, genç araçlarla, filoyla yola çıkmak vatandaşa hizmet etmek açısından keyifli bir iştir. Yaklaşık 200 milyon TL, bu zamanda bu kadar aracı bünyeye kazandırmak güçlü belediyecilik anlayışının akış açısıdır. Baktığımız zaman Haliliye Belediyemizin Büyükşehir Belediyesi kadar güçlü bir filosu var. Bu her belediyede olmaz. Bu vizyonel bir bakıştır, vatandaşa hizmet etmenin bilincinin en güzel yansımasıdır. Ben Belediye Başkanımızı, ekibimizi tebrik ediyorum, hayırlı ve uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan ise “Mehmet Canpolat Başkanımız canla başla yola çıkmıştı. Bu muhabbet ortamından bereket doğuyor. Hep birlikte Şanlıurfa'yı biraz daha güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bugün de araç yatırım programı toplantısındayız. Buna katkı sunan, belediyemiz çalışanları, Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'ı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tören, personellere temsili anahtarların takdim edilmesiyle sona erdi.

Tanıtım toplantısına Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin, Önceki Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu, AK Parti Haliliye İlçe Yönetimi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, basın mensupları ve çok sayıda personel katıldı.