Haliliye'ye dev bir eser daha kazandırılıyor

Başkan Canpolat, ihalesi canlı yayında gerçekleştirilen Göbeklitepe Kültür Evi Projesinin Haliliye'ye hayırlı olmasını diledi.

Başkan Mehmet Canpolat'ın vizyon projeleri arasında yer alan Göbeklitepe Kültür Evinin ihalesi gerçekleşti. Toplamda 4 bin metrekare alana sahip olan Göbeklitepe Kültür Evi, kütüphane, gastronomi merkezi, meslek edindirme atölyeleri ve konferans salonları ile kitap kafe, okuma salonu, mescit ve mutfakları içinde barındıracak.

İhale canlı yayınladı

Haliliye Belediyesi Toplantı Salonunda, E- İhale şeklinde gerçekleştirilen Göbeklitepe Kültür Evi ihalesi, sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı. Başkan Mehmet Canpolat, alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını ve Haliliye Belediyesi olarak yapacakları tüm ihaleleri canlı yayın ile kamuoyuna ilan edeceklerini söyledi.

Haliliye'mize bir eser daha kazandırıyoruz

Canla başla çıktıkları bu yolda, saat ve mesai meftunu gözetmeksizin çalıştıklarını belirten Başkan Mehmet Canpolat, “Haliliyemize yeni bir eser daha kazandırıyoruz. Karşıyaka Mahallemizde yapılacak olan Göbeklitepe Kültür Evi projemizin ihalesini tamamladık. Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun. Toplam 4 bin metrekare alana sahip olan Göbeklitepe Kültür Evi kütüphane, mesleki eğitim merkezi, Gastronomi ve Konferans Salonuyla halkımıza hizmet verecek. İlçenin vizyonuna yön verecek projelerden bir tanesi olan Göbeklitepe Kültür Evi bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Toplam 4 bin metrekare üzerine kurulacak olan Göbeklitepe Kültür Evinin 2 bin 625 metrekare kapalı alanı bulunuyor.