Haliliye'ye okuma salonu kazandırıldı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın geleceğin teminatı olan gençlere yönelik çalışmaların artırılması yönündeki talimatlarıyla Devteyşti Mahallesine 100 kişi kapasiteli okuma salonu kazandırıldı.

Haliliye Belediyesi, gençlerin geleceğe daha emin adımlarla hazırlanması adına ilçeye bir Okuma Salonu daha kazandırdı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençliğe ve geleceğe önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bir kütüphane daha faaliyete sunuluyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Kütüphaneleri ve Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi ile gençler için tüm imkanlarını seferber eden Haliliye Belediyesi, nüfus yoğunluğunun olduğu Devteyşti Mahallesine de bir Okuma Salonu kazandırıyor. Gençlerin üniversite sınavına daha emin adımlarla hazırlanması için Devteyşti Okuma Salonu, 100 kişi kapasitesiyle faaliyete sunuluyor. Sessiz ve nezih ortamıyla ders çalışmak için gençlerin uğrak adreslerinden biri olacak olan Devteyşti Okuma Salonu, 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Öte yandan, önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak olan Devteyşti Okuma Salonu için başvurular ise merkezden alınacak.