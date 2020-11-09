Haliliye'ye yeni meclis salonu

Haliliye Belediyesi, yeniliklerini her alanda sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda son yenilik meclis toplantı salonu oldu. Büyükşehir belediye binasında yapılan meclis toplantıları pandemiden dolayı Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi salonuna taşınmıştı. Halen burada devam eden toplantılar pandeminin ardından yeni yerinde yapılacak. Devteyşti Mahallesinde bulunan Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Salonu ve Yaşam Merkezi kompleksinin en üst katında yer alan yeni meclis salonu açılış öncesi görücüye çıktı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yaptığı açıklamada, "Devteyşti Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Salonu ve Yaşam Merkezi'nin içerisinde bulunuyoruz. Yaşam merkezimizin en üst katı yaklaşık 300 metrekarelik alanda boşluk vardı. Burayı hemen revizyondan geçirdik. Gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirdik. Haliliye Belediyemizin bir meclis salonu yoktu. Biz de burada çok modern bir meclis salonu oluşturduk. Pandemi nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde bulunan salonda meclis toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Pandemi sonrası inşallah hep birlikte burada meclis toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Meclis salonumuz Haliliye ilçemize, Haliliye Belediyemize, Haliliye Belediye meclis üyelerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Canpolat ve beraberindekiler incelemelerin ardında bölgeden ayrıldı.