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Halilliye kırsalında yollar asfaltlanıyor

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yol asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler Bu kapsamda Şeyhçoban Mahallesinde başlattıkları asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.


Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri ekipleri yeni yol açma, stabilize yol çalışmaları ve asfaltlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede ilk olarak kırsal Çamlıdere Mahallesi ile başlayan yol asfaltlama çalışmaları Şeyhçoban Mahallesi ile devam ediyor.


Daha önce mahalle içi parke döşeme işlemi tamamlanan mahallenin ana arter yolları ekipler tarafından asfaltlanıyor. Yürütülen çalışmalar ile ilgili konuşan Şeyhçoban Mahalle Muhtarı Cuma Çoban, “Haliliye Belediyesine teşekkür ediyoruz. Mahallemizde başlattığı çalışmalara devam ediyor. Yolumuzu asfaltlıyor. Eksiklerimiz ne ise tamamlamaya çalışıyorlar. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Mahalle sakinleri ise Haliliye Belediyesinin başlattığı yol asfaltlama çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

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