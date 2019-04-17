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Halk otobüsünde yangın tüpü paniği

Şanlıurfa’da halk otobüsünde yangın tüpünün bir yolcu tarafından kazara açılmasıyla toz duman arasında kalan yolcular zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa'da halk otobüsünde yangın tüpünün bir yolcu tarafından kazara açılmasıyla toz duman arasında kalan yolcular zor anlar yaşadı.


Şanlıurfa'da Haliliye ilçesinden Karaköprü ilçesine seyir halindeki halk otobüsünde bir yolcu tarafından kazara açılan yangın tüpüyle tüm yolcular toz duman içerisinde kalarak zor anlar yaşadı. Toz duman arasında panikleyen yolcular sürücünün otobüsü durdurmasıyla can havliyle kendilerini dışarı attı. Araçtan inen vatandaşlar, başka bir otobüse nakledildikten sonra tekrar yolculuğa devam etti. Yolcuların zor anları cep telefonu kamerasıyla bir yolcu tarafından kaydedildi.

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