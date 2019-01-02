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Hamile kadın dereden traktörle geçirilip ambulansa ulaştırıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğum sancıları tutan kadın için çağrılan ambulans dereden geçemeyince, kadın dereden traktörle geçirilerek sağlık ekiplerine ulaştırıldıİlçeye 55 kilometre uzaklıkta bulunan Sedef Mahallesi’nde yaşayan dokuz aylık hamile Semiha Aytar’ın sabah saatlerinde doğum sancıları tuttu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğum sancıları tutan kadın için çağrılan ambulans dereden geçemeyince, kadın dereden traktörle geçirilerek sağlık ekiplerine ulaştırıldı


İlçeye 55 kilometre uzaklıkta bulunan Sedef Mahallesi'nde yaşayan dokuz aylık hamile Semiha Aytar'ın sabah saatlerinde doğum sancıları tuttu. Kendi imkanlarıyla Hastaneye ulaşamayan kadının yakınları, hemen 112 Acil'i arayarak ambulans istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, köyün girişinde bulunan dereyi geçemedi. Bunun üzerine hamile kadın, akrabaları tarafından traktöre bindirilerek, ambulansa ulaştırıldı. Siverek Devlet Hastanesine ulaştırılan Semiha Aytar'ın sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.


Hamile kadının traktörle dereden geçirilmesi bir mahalle sakini tarafından saniye saniye cep telefonu kamarasına kaydedildi.

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