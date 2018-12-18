Harran Belediyesi kırsalda yol atağını sürdürüyor

Harran Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların yol ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Küplüce ve Kuruyer mahallelerinde çalışmalarını tamamlarken, diğer mahallelerde ise aynı anda stabilize yol yapım çalışmalarını devam ettiriyor. Belediye ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını, hummalı şekilde sürdürüyor. Kilitli beton parke döşeme, stabilize yol yapımı ve yeni yol açma çalışmaları program dahilinde yürütülüyor.

Yol yapım çalışmaları devam eden mahalle sakinleri, hizmetlerden dolayı Harran Belediyesine teşekkür etti. Öte yandan ekipler, 3 ayrı bölgede yürüttüğü çalışmalarını tamamladıktan sonra program çerçevesinde diğer mahallelerde de çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.