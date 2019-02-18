Harran ilçe otogarı çalışmalarında sona gelindi

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz beraberindekilerle yapımında sona gelinen ilçe otogarı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanını gezen Özyavuz incelemeleri sonrası açıklamasında, “Yeni otogarımızı en kısa sürede bitireceğiz ve otogarımız tamamlanıp hizmet vermeye başladığında da tüm Harranlıların gurur duyacağı bir otogara sahip olacağız. Terminalimiz modern bir görünüme sahip olacak. Büyük bir itina ve hassasiyet ile konuyu yakından takip edip, yapılan çalışmaların gidişatı hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldık. Otogarımızın açılışını inşallah önümüzdeki ayda gerçekleştireceğiz. Görev süremiz içinde bizlere inanıp güvenen tüm hemşerilerimizin gurur duyacağı bir hizmet anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kulandı.