Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi Harran ilçesinde ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmasını tamamladığı Harran Kent Parkında çimlendirme çalışması başlatıldı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kümbet evleri ile ünlü Harran ilçesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 30 bin metrekarelik yeşil alana sahip Harran Kent Parkında sona yaklaşıldı. Harran Kent Parkında ağaçlandırma, çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmalarını tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler alanda çimlendirme çalışmalarına başladı. Çim tohumu serpilen alanda daha sonra gübre serimi yapılarak çim tohumlarının daha çabuk ve gür bir şekilde filizlenmesi sağlanacak. Yaklaşık 20 gün sonunda Harran Kent Parkı sulama işlemleriyle de birlikte yemyeşil bir görünüme kavuşacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi “Harran Kent Parkı” projesi içerisinde 7 bin metrelik Bisiklet Yolu, 2 adet çocuk oyun alanı, 7 adet çeşme, yürüyüş yolları, piknik alanları, fitness alanları, oturma bankları, kamelyalar ve WC çalışmalarını tamamladı. Ayrıca parkın yeşil alanlarının sulanması için sulama sistemi kuruldu.