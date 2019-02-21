Harran Otogarı açılışa hazırlanıyor

Dünya turizminde önemli bir yere sahip olan Harran'ın kalkınması için ilçede yatırım yapılmaya devam ediliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi son olarak ilçeye kazandırdığı otogarı hizmete açmaya hazırlanıyor. İlçelerde yaptığı prestij caddeleri, gençlik merkezleri, spor kompleksleri, park alanlarının yanı sıra yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, ilçelerdeki yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Harran'da yapılan ve yakın zamanda açılışı gerçekleşecek olan ilçe otogarı çevresindeki yollarda asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Harranlı vatandaşlar önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Harran ilçe otogarının ilçeye kazandırılmasında emeği geçen yetkililere teşekkür etti.