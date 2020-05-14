Tarımda önemli bir konumda olan Şanlıurfa'nın Harran Ovası'nda isot fideleri toprakla buluşuyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da çiftçiler, seralarda yetiştirdikleri isot fidelerini toprakla buluşturdu. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı kapsamında sulanabilen arazilerin artmasına paralel olarak tarımsal üretimin de arttığı Şanlıurfa'da sebze ekim alanları da genişledi. Harran Ovası'nda havanın ısınmasıyla yörenin vazgeçilmezleri arasında yer alan ve ocak ayından itibaren seralarda yetiştirilen ve isotun ham maddesi olan yöreye ait biber fideleri toprakla buluşturulmaya devam ediyor. Kentte, Ramazan ayı ve 35 derecelik hava sıcaklığına rağmen çiftçiler ve tarım işçileri tarlada biber fidelerini toprakla buluşturdu. Şanlıurfa'da yaklaşık 50 yıldır çiftçilik yapan Fadıl Yılmaztekin, isot fidelerinin ekim zamanının geldiğini belirterek tarlada işçilerle beraber çalıştıklarını söyledi. Yılmaztekin, Ramazan ayı ve sıcak havaya rağmen tarlada isot fidelerinin toprakla buluştuğunu aktardı. Yılmaztekin, “İsot olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor. Kızgın güneş altında ramazan ayı olmasına rağmen çalışıyoruz. Hepsi isot içindir. İnşallah bir buçuk ay sonra isotumuzun hasadını da yaparız” ifadelerini kulandı.

Çiftçiler 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nde tarlada çalışmaya devam etti.