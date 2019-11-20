Harran Üniversite Hastanesi Başhekimliğine Ahmet Güzelçiçek Getirildi

Dr. Mehmet Akif Altay'ın görevden ayrılmasıyla boşalan Başhekimlik görevi aynı hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında görev yapan Dr.Öğr.ÜyesiAhmet Güzelçiçek'e verildi.

Harran Üniversitesi Hastanesinde üç yıldır Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde Doktor öğretim üyesi olarak görevli Güzelçiçek, 1977 yılında Siverek'te doğdu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Güzelçiçek, 2001-2005 yılları arasında Halfeti ilçesinde pratisyen hekim, 2005-2010 yılları arasında ise Bezmialem Vakıf Gureba Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinde asistanlık görevlerinde bulundu. 2011-2016 yılları arasında Şanlıurfa Çocuk Hastanesinde 6 yıl Başhekimlik yapan Güzelçiçek, 2016 yılından beri Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapmaktadır.

Başhekim değişikliğinden dolayı Araştırma ve Uygulama Hastanesi toplantı salonunda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törende, Başhekim yardımcıları, Hastane müdürü ve yardımcıları, Başhemşire ve yardımcıları da hazır bulundu.

Devir teslim töreninde bir konuşma yapan eski Başhekim Prof.Dr. Mehmet Akif Altay; “Hastanenin yeni kan değişiminin faydalı olacağını düşünüyorum. Bu görev değişimi ile hastanemizin, şehrimizedaha fazla katma değer sağlayacağına inanıyorum. Ben çalışma arkadaşlarıma, bize destek veren tüm Şanlıurfa kamuoyuna teşekkürlerimi sunuyor, yeni göreve başlayan başhekimimize de başarılar diliyorum”diye konuştu.

Prof.Dr. Mehmet Akif Altay'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan yeni Başhekim Dr.Öğretim Üyesi Ahmet Güzelçiçek; “Uzun süreden beri üniversite hastanesinde olması dolayısıyla hocamızınbilgive tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz.Yarın başka bir arkadaşımız bizden sonra bu göreve devam edecektir. Bu yeni süreçte Akif Hocamızın deneyimlerinden de yararlanacağız. Üniversite hastanemiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.