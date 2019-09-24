Harran Üniversitesi akademik açılış yılı töreni yapıldı

Harran Üniversitesi'nin akademik açılış yılı töreni, ilk kez adını aldığı Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yapıldı. Harran Üniversitesi'nin akademik yılı açılış töreninde bir konuşma yapan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, ‘'Yeni Eğitim yılının şanlı şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum'' dedi. Başkan Özyavuz, akademik açılış yılının Harran ilçesinde yapılmasının anlamlı olduğunu ifade ederek, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere başarı diledi. Harran Kümbet otel bahçesinde gerçekleştirilen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik, ŞUTSO Başkanı Halil Peltek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay ve akademisyenler katıldı.

Akademik açılış yılı töreninde saygı duruşu ve istiklal marşının ardından öğretim üyeleri tarafından müzik dinletisi de yapıldı. Açılış, kokteyl ve protokol konuşmalarının ardından son buldu.