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Harran Üniversitesi ile TJK arasında işbirliği protokolü

Harran Üniversitesi ile Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürlüğü (TJK) arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Veteriner Fakültesi öğrencileri, jokey kulübünün klinik uygulamalarında aktif görev alacak.


TJK Şanlıurfa Hipodromunda düzenlenen imza töreninde konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, protokolün veteriner fakültesine ve Türkiye Jokey Kulübüne hayırlı olmasını dileyerek, kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.


Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik tarafından imzalanan protokolle, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin at hekimliğine özendirilmesi, öğrenci ve öğretim üyelerine Türkiye Jokey Kulübü'nün Şanlıurfa'da bulunan at hastanesinde klinik uygulamalarda bulunma imkanı sağlanması ve Türkiye Jokey Kulübünün Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesinden at hastalıkları konularında bilimsel destek alması sağlanacak.


İmzalanan işbirliği protokolünün ardından Harran Üniversitesi Rektörü Çelik ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Hipodrom Müdürü Mehmet Kazoğlu öncülüğünde hangarlarda ve koşu alanında incelemelerde bulundu.

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