Harran Üniversitesi öğrencilerinden sosyal sorumluluk çalışması

Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bağlarbaşı Gençlik Merkezi desteğiyle, okulları akademik, sosyal ve çevresel açıdan destekleme konulu sosyal sorumluluk çalışması kapsamında, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 50 öğrenci, spor, boyama ve motivasyon etkinlikleri düzenledi. Harran Üniversitesi Dreamstalk öğrenci kulübünün de katkı sunduğu çalışmada, sınıf içi ve sınıf dışı bahçe etkinlikleri ile çocukların kaliteli zaman geçirme kavramını anlayabilmeleri sağlandı.

Bağlarbaşı Gençlik Merkezi'nin öğrencilere temin ettiği araç gereçler ile gerçekleştirilen bahçe etkinliklerinde farklı spor alanları ile tanışan çocuklarla çeşitli etkinlikler yapılarak onlara ilham kaynağı olundu. Resim-İş bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen duvar renklendirme çalışmasında duvarlara çizilen çizgi film karakterleri ile çocuklara daha renkli bir okul ve hayal dünyası hediye edildi. Etkinliklerle okulun bahçesinde görsel bir şölen yaşatıldı. Dreamstalk öğrenci kulübünün temel amacı olan ‘Hayal Dinleme' etkinliği ile çocuklara kendini kalıplar dışı ifade etme özgürlüğü tanındı. 600'den fazla öğrencinin yüzlerce hayali dinlendi ve geleceğe yönelik bakış açılarına dokunma fırsatı verildi.

Boyama etkinliğine ayrıca Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Bağlarbaşı Gençlik Merkezi Müdür Mesut Buğrul, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Göçen ve gençlik liderleri katıldı.