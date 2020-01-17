Harran Üniversitesi sanayicilere teknik destek sağlayacak

Harran Üniversitesi tarafından Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi firmalarına yönelik ‘Harran Üniversitesinin Olanaklarından Faydalanma, Farkındalık, Mali ve Teknik Desteklere Erişim Eğitimi' toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayici, akademisyen, mentör buluşmalarının yapıldığı program sayesinde hem girişimcilerin hem de bilim insanlarının ortak gayretleri ile başarı hikayeleri yazılması hedefleniyor.

Harran Üniversitesi Teknokentinin yoğun çabasıyla Üniversite-Sanayi iş birliği çerçevesinde Şanlıurfa'daki girişimcilere üniversitenin sunacağı fırsatların tanıtıldığı programa, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Şanlıurfa İl Müdürü İdris Erkeksoy, Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr. Mehmet Hançer, akademisyenler ve sanayiciler katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr. Mehmet Hançer, Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 20'e yakın firmaya teknokent olarak ziyaret gerçekleştirdiklerini ve diğer firmalara da ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, “Yapmış olduğumuz bu ziyaretlerden olumlu sonuçlar aldık. Yine teknokent aracılığıyla hocalarımızı 30 firmaya 6 ay boyunca mentör olarak görevlendirdik. Arkadaşlardan gelen rapor analizlerine göre daha iyi ne yapılabilir? Yol haritamızı daha güzel nasıl çizebiliriz? Sorularına cevap verme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Eğitim, araştırma, topluma katkı, fiziki yapı gibi pek çok alanda eksikler olduğundan dolayı ilk günden beri araştırma üzerinde yoğunlaştığını belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Teknokent Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Hançer'in 12 yıl sanayiye yönelik yaptığı çalışmalarından ve aktarımlarından faydalanıyoruz. Öz ve anlamlı işler yaparak şehrimize katkıda bulunmak istiyoruz. Üniversite ve sanayi bizim için çok önemlidir. Üniversite hocaları olarak teorikte çalışmanın yanı sıra sanayiye nasıl yardımcı olacağımız konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Tüm gelişmiş ülkelerde sanayiciler, kendi ARGE imkânlarıyla sorunu bulur, netleştirir, daraltır, sonra da üniversiteden, o netleşen sorun için yardım alır. Sanayici ve Üniversite birlikte nasıl çalışır. Her fabrikanın, kuruluşun, firmanın bir ARGE ekibinin olması lazım. Sanayi Bakanlığı teşvikler veriyor. Biz bu ARGE birimlerinin kurulması için sizlere öncü olabiliriz” diye konuştu.

İki gün süren programın ilk gününde, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknokent Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hançer, Üniversite-Sanayi iş birliği, Teknokent Müdür Yardımcısı Yunus Bal, Teknokent AR-GE Firma Destekleri, Harran Üniversitesi HÜBTAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Harran Üniversitesi Teknik Analiz İmkanları, OSB MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan Cevheri, Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Model, OSB-Meslek Yüksekokulu, ikinci gününde ise Şanlıurfa KOSGEB Müdürlüğünce Üniversite Sanayi İşbirliği KOSGEB Destekleri, Teknokent Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hançer, TÜBİTAK TEYDEB Destekleri, TEKNO-İŞGEM Koordinatörü M.Şükrü Sözen, Teknokent Üniversite-Sanayi İş Birliği Merkezi Programı konularında sunumlar gerçekleştirdi. Ayrıca günün sonunda yapılan Sanayici-Akademisyen-Mentör buluşmalarında sanayicilerden gelen sorular cevaplandı.