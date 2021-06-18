Harran Üniversitesi tarımda yeniliklerin öncüsü

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Türkiye'de ilk defa yabancı ot ilacına dayanıklı kırmızı mercimek çeşidi geliştirildi.

TÜBİTAK ve BAP proje destekleriyle Harran Üniversitesi tarafından 10 yıllık bir çalışma sonucunda Clearfield teknolojisiyle geliştirilen yeni mercimek çeşidiyle GAP bölgesinde kırmızı mercimek üretimi yapılan yaklaşık 250 bin hektar alanda yabancı otlarla mücadelede alternatif ve ekonomik çözüm önerisi çiftçilerimizin hizmetine sunulacak.

Yabancı otlar nedeniyle yüzde 100'e kadar çıkabilen verim kayıplarının önlenmesi ve çiftçi gelirinin yükseltilmesinin amaçlandığı yeni çeşit sayesinde mercimek ekim alanlarında dekar başına yüzde 20 verim artışı sağlanabilinecek ve ülke ekonomisine yıllık 400 milyon TL katkı mümkün olacak.

Konu ile ilgili dünyada Clearfield teknolojisi ile 10 milyon hektar alanda yabancı otlarla mücadele edildiğini ve ülkemizde İMİ grubu herbisitlere dayanıklı mercimek çeşidi bulunmadığını belirten Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Kahraman, 2010 yılında başlattıkları proje ile İMİ herbisitlere dayanıklı mercimek genotipleri belirlediklerini Ar-Ge ekibiyle birlikte yoğun çalışmalar neticesinde İMİ grubu herbisitlere dayanıklı ve yüksek verimli çeşit geliştirdiklerini söyledi. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, “Tarımsal üretimde yabancı ot ilacı veya herbisit dediğimiz kimyasallar kullanmadan üretim yapmak imkânsız hale gelmiştir. Mercimek için geliştirilen herbisitler geniş yapraklı yabancı otlarla mücadelede yetersiz kalmaktadır. Clearfield (temiz tarla) çeşitlerin yetiştirilmesiyle, tarlalar temiz kalmakta, yabancı otlardan arındırılmış temiz ürün elde edilmesiyle yüksek pazar fiyatı sağlanmakta, yabancı otlar nedeniyle verim kaybı önlenmekte ve sonuçta yüksek verim ve gelir imkânı elde edilmektedir. Benzer çalışmaları nohut için de yaptık. Ayrıca buğday, pamuk ve arpa üzerinde de ıslah için ön çalışmalara başladık” diye konuştu.