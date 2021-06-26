Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi genç doktorlarını mezun etti

Pandemi sürecinden dolayı sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları göz önüne alınarak düzenlenen programa, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Tahir Güllüoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Çiftçi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M.Akif Altay, Üniversite Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güzelçiçek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Tahir Güllüoğlu, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Halil Çiftçi, Şanlıurfa Tabipler Odası Başkanı Uz. Dr. Osman Yüksekyayla ve öğrenciler adına Tıp Fakültesi birincisi Dr. Edanur Ekinci birer konuşma gerçekleştirdiler. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgeleri takdim edildi. Akabinde fakülte birincisi Dr. Edanur Ekinci yaş kütüğüne plaket çaktı. Yılın intörnü olarak seçilen Dr. Özge Bergin Ekmen'e Acil Tıp Uzmanları Derneği adına Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Büyükaslan tarafından ödülünün verilmesinin ardından programda, mezun olan 124 hekime diplomaları dağıtıldı. Diplomaların takdiminin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güzelçiçek yeni mezunlara hekimlik yemini ettirdi.

Tören, kep atma seremonisi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.