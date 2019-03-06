Harran üniversitesi'nde vergi politika ve uygulamalar tartışıldı

Şanlıurfa'da vergi haftası nedeniyle, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından düzenlenen “Vergi Politika ve Uygulamalarında Adalet” konulu panelde vergi bilinci ve adalet başlıkları ele alındı.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Murat Demir'in yaptığı açılışın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Kadir Çiçek bir konuşma yaparak toplantının gençlere vergi bilinci aşılanması konusunda çok faydalı olacağını vurguladı. Adalet kavramına değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiğdem ise Osmanlı döneminden bu güne tartışmalara konu olan vergi adaleti kavramının daha iyi bir şekilde anlatılması adına bu tür panellerin başarılı olacağına inandığını söyledi. Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Abdullah Çelik'in üstlendiği panele geçildi.

Şanlıurfa Vergi Mahkemesi Hakimi Dilan Demirci, Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Müdürü Umud Ekim, Mali Müşavir Abdülhakim Arıkan ve Harran Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Küçükkaya'nın panelist olarak katıldığı toplantıda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Çiğdem, Prof. Dr. Esra Siverekli, Vergi Dairesi Başkanı Cemal Demir ve öğretim elemanları ile çok sayıda öğrenci de dinleyici olarak hazır bulundu.