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Harran Üniversitesinden alabalık üreticilerine teknik destek

Harran Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ethem Karaağaçlıoğlu ve Birecik MYO Müdürü Doç. Dr. Muhammet Yaşar Dörtbudak ile beraber Birecik'te alabalık üretim çiftliklerinde incelemelerde bulundu.


Fırat nehri üzerinde kurulmuş olan balık tesislerinde incelemeler yapan Rektör Çelik, üreticilere her türlü bilimsel ve teknik destek vermeye hazır olduklarını belirterek balık üreticilerini, balık kalitesini ve verimini arttırmak üzere Teknokent'te firma kurarak Ar-Ge yapmaya davet etti. Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hançer ise balık yemi, nitelikli balık yavrusu üretimi ve balık hastalıkları konusunda Harran Üniversitesi olarak üreticilere katkı sunacaklarını söyledi.


İnceleme gezisi sonunda Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında Tunç Alabalık firması ile Birecik Meslek Yüksekokulu arasında BAP destekli bir araştırma projesinin desteklenmesine karar verildi.

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