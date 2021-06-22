Harran Üniversitesi'nden iki sergi

Dr. Hatice Kübra Kuzucanlı ile Dr. Öğr. Üyesi Dilara Karakaş Tabak'ın özgün eserleri, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

30 eserin sergilendiği sergi açılışına Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Güllüoğlu, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Üniversite Genel Sekreteri Zübeyir Zorlu, çok sayıda akademisyen ve öğrenciler ile sanatseverler katıldı. Sergide, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ve konuklara Doç. Dr. Hatice Kübra Kuzucanlı ve Dr. Öğr. Üyesi Dilara Karakaş Tabak eserlerin anlatımıyla eşlik ettiler.

Kademeli normalleşme dönemiyle birlikte sanatsal çalışmaların yeniden sanatseverle buluşmasının kent kültürü açısından önemli olduğunu belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Dilara ve Kübra hocalarımızın yapmış olduğu bu muhteşem sergi bizim için çok değerlidir. Zor pandemi dönemini geçirmiş olduğumuz bu günlerde hocalarımızın eserlerini sanatseverlerle buluşturduğu için kendilerine teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Doç. Dr. Hatice Kübra Kuzucanlı'ya ait soyut betimlemelerin rastlantısal yolla oluşturulduğu “Sınır/Boder” isimli sergide sınırların negatif temsillerinin sanatçı gözüyle pozitif anlam kazandığı 19 resim yer aldı. Dr. Öğr. Üyesi Dilara Karakaş Tabak'a ait anlatımcı özelliklere sahip 11 resimden oluşan “Masiva” isimli sergide ise dünyevi-zahir olana yapılan gönderme, iyi-kötü, güzel-çirkin tasvirleri ekseninde ironik bir dille betimleniyor.

“Sınır-Border” ve “Masiva” isimli resim sergileri, Şanlıurfa Müzesi Sergi Salonu'nda 23 Haziran'a kadar sanatseverlere açık olacak.