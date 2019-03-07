Harran'da beton yol atağı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi her ilçede başlattığı beton yol atağını Harran'da da sürdürüyor.

Uzun ömürlü yapısı ve kalıcı hizmetler noktasında beton yol uygulamasını Şanlıurfa'ya kazandıran büyükşehir belediyesi, gerçekleştirdiği deneme sürecinin ardından çalışmasını 13 ilçede sürdürüyor. Harran'da bir dizi ziyaretler ve açılışlar gerçekleştiren Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, belediyenin tamamladığı beton yol uygulamasında incelemelerde bulundu.

Burada ilçenin ilk beton yol uygulamasının açılışını gerçekleştiren Çiftçi, Harran'ı 527 kilometrelik yol ağına kavuşturduklarını belirtti.

“Uzun ömürlü yollar ilçelerimize kazandırdık”

Burada açıklamalarda bulunan Çiftçi, “Koyunluca, Verimli, Sadak ve Konacık mahallelerimizi birbirine bağlayan 8 kilometrelik yeni yol uygulamamız olan beton yolun açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yolumuz Harran ilçemizde ilk kez uygulanan bir sistemdir. Büyükşehir belediyesi olarak yaptığımız araştırmalar neticesinde gerek Şanlıurfa'mıza, gerek Harran'ımıza uzun ömürlü kalıcı ve 25 yıl gidebilecek bir beton yol uygulamasını yaptık. Yaptığımız bu sistem Havaalanlarında kullanılan ve sathi kaplama sistemine göre daha maliyetli ama ömrü onun 20 katı gidebilecek bir şekildedir. Bizler milletimizin kaynaklarını doğru bir şekilde kullanıyoruz. Bu yüzden bunu düzgün bir şekilde kullanmalıyız. Eğer bir yolu yaparsanız ve 1-2 yıl içerisinde tekrar tadilata alıp bir daha yapmak kaynak noktasında 10 kat daha yüksek ve vatandaşlarımızın da taleplerini karşılama noktasında eksik kalacaktır. Bu kırsal noktada yaptığımız örnek projelerden biri ve bunun denemesini birçok noktada yaptık. İlk olarak Karacadağ bölgesinde örnek olarak yaparak sonrasında incelemelerinde bulunduk. Ardından Haliliye ilçemizin belli kısımlarında yine denemelerini yaparak doğru bir sistem olduğunu gördük” dedi.

"Çalışmalarımızı tüm ilçelere yaydık"

Beton yol sistemini 13 ilçede yürüttüklerini de sözlerine ekleyen Çiftçi, “Temennimiz bundan sonra Şanlıurfa'nın kırsal mahallerini yollarını beton yol ağı ile donatmaktır. Artık yol sorununu yerel yönetimlerimiz ve mahallede yaşayan insanlarımız için sorun olmaktan çıkartıp tarihin çöplüğüne atmamız lazım. Bu güzel yatırımlarda emeği geçen çok arkadaşımız var onlara da teşekkür ediyorum. Hizmetin iyi gelebilmesi için İlçe Belediyelerimiz ve Meclis Üyelerimizle güzel bir şekilde çalıştık bu hizmetlerinden dolayı arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu

“Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşması ile birlikte çok önemli eserlere imza attık” diyen Başkan Nihat Çiftçi, “Şanlıurfa'nın bin 411 mahallesinde geniş kapsamlı çalışmalar yaptık ve hizmet götürmedik yer bırakmadık. Biraz önce Harran'ımızı çağdaş bir ilçe yapabilecek otogarının açılışından geldik. Şimdi de kırsal mahallemizdeyiz ve 8 Kilometrelik beton yolumuzun açılışını yapıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi biz bu vatanı ve bu şehri seviyoruz. Bunun içinde hiç durmadan projeler geliştirerek kaynak üreterek gece gündüz demeden alın teri döktük. Kimsenin başka biri ile ötekileştirilmediği, herkesin kucaklandığı ve kıymetli sayıldığı, vatanına, milletine, bayrağına sadık insanlara hizmet etmek için bu teri döktük. Allah razı olsun her zaman halkımız da bizlere güven duydu ve bizlerde o güvenini boşa çıkartmadık. Allaha şükürler olsun ki görev sonumuza doğru başımız dik, alnımız ak bir şekilde hoş bir seda bırakmak adına milletimize hizmetimizi gerçekleştirdik. İnşallah güzel bir seçim yaşanır ve Milletimiz ve Şanlıurfa'mız kazanır, seçimden sonra gelen hangi kardeşimiz olursa olsun isteriz ki bir çıta bu Büyükşehir Belediye dönemizin üzerine çıksın. Artık Şanlıurfa eskisi gibi değil büyük projeler ile bölgenin yıldızı olmuş durumda” şeklinde konuştu.

"527 kilometre yol ağını Harranlı kardeşlerimizin hizmetine sunduk"

Çiftçi, açıklamasında son olarak, “ Bu sadece beton yol anlamında değil Harran'da 1. kat asfaltlamaya baktığımızda 245 kilometre, 2. kat asfaltlama noktasında 182 Kilometre ve bu günde açılışını gerçekleştirdiğimiz 8 kilometrelik beton yol uygulaması ile 527 Kilometrelik bir yol ağına kavuşturduk. Şanlıurfa geneline baktığımızda toplamda 12 bin kilometrelik bir yol ağını kazandırdık. Bunda emeği geçen tüm personellerimi kutluyorum teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamlandı.

Açılışın ardından mahalleliler ile sohbet eden Çiftçi'ye Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, büyükşehir belediyesi meclis üyeleri eşlik etti.