Harran'da çalışmalar sürüyor

Harran Belediyesi'nde merkez ve kırsal mahallelerin yol açma, genişletme çalışmaları, parke taşı döşeme ve stabilize yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Mevsim şartlarının uygun olması nedeniyle yol çalışmalarına yoğunluk veren Harran Belediyesi, planlamalar çerçevesinde merkez ve kırsal mahallelerin yollarını yapmaya devam ediyor. Harran Belediyesi ekiplerinin ilçenin dört bir noktasında sürdürdüğü yol yapım çalışmalarının şimdiki durağı Meydankapı Mahallesi oldu.

Özelikle kış aylarında kötü hava koşullarından dolayı yolları bozulan ve mağduriyet yaşayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için harekete geçen belediye ekipleri ilçe genelinde yol yapım ve stabilize çalışmalarını devam ediyor.

Şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, “Gerek şehir içerisinde, gerek kırsal mahallelerde Belediye olarak hizmet götürmeye devam ediyoruz. Harran'a bağlı tüm kırsal mahallelerimizin yol çalışmaları devam etmektedir. Harran'ın kırsal ve merkez mahallelerinde Stabilize ve dolgu yol yapımı ve asfaltsız yer bırakmayacağız. Belediye ekiplerimiz iş makineleriyle çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. El ele, omuz omuza vererek kırsal ve merkez mahallelerimizde hizmet götürmediğimiz alan kalmayacak” ifadelerini kulandı.