Harran'da çok amaçlı semt pazarının açılışı gerçekleştirildi

Vatandaşların sağlıklı bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi adına Harran'da yapımı tamamlanan çok amaçlı Kapalı Semt Pazarı açıldı. Açılışına; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Belediye Başkan Vekili Ali Ardan, AK Parti Harran İlçe Başkanı Mehmet Aygat, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdülkadir Gündoğan ile mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi konuşma yapan Başkan Nihat Çiftçi, icraat gerçekleştiren bir belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini belirtti.

Harran'a kısa sürede önemli hizmetlerinin bulunduğunu belirten Çiftçi, "İslami ilimler ve bilimler ile adını tarihe yazan Harran ilçemiz bizim sevdamızdır. Harran'ın koruma planı ile imar planı ve gerekse kentsel imar tasarım planı Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yapıldıktan sonra bu defa hizmetler noktasında çalışmalarımızı bir bir geliştirdik. Harran çamur içerisindeydi yollarına başladık, her tarafını kilitli parke ile birçok noktasına da sıcak asfalt uygulamaları ile kırsal mahallerimize gurup içme suları ile ve onların düzenli yolda gitmelerini sağladık. Çok değil bunları üç yıl içerisinde yaptık yaklaşık 400 kilometrelik bir yol ağı gerçekleşti. Tarihi alanların kazı çalışmalarına da destek veriyoruz, İmam Bakır Türbemizin çevre düzenlemesine de destek verdik. Ve aynı şekilde genç olan bu ilçemizde Kültür ve gençlik merkezini geçen ay hizmete açarak gençlerimizin hizmetine sunduk. Geçen ay söz verdiğimiz gibi bu gün buraya gelerek bu kapalı semt pazarının açılışını gerçekleştireceğiz. Bu günde gelecek ay hizmete koyacağımız Harran Otogarının açılış sözünü veriyoruz” dedi.

“Harran Şehir Parkı'nın temelini atacağız”

İlerleyen günlerde Şehir parkının temelini atacaklarını belirten Çiftçi, “Vatanımız için çok çalışarak üretken olmalıyız. Ecdadımızın yattığı mezarlıkları düzenlemek büyük bir hizmettir. Bu gün Harran'ımıza baktığımız da 3 yıl içerisinde önemli çalışmalara imza atıldığını görebiliyoruz. Gerek devletimizin güzel okul yatırımları gerek ise bizim tarafımızdan yapılan semt pazarları, çevre düzenlemeleri ve inşallah ta bu sefer Harran şehir parkının temelini atacağız. Her geldiğimizde elimiz boş bir şekilde gitmeyeceğiz, ya bir temel atma ya bir açılış gerçekleştireceğiz. Çünkü AK Belediyeler bu anlayışa sahip, biz bu gücümüzü Genel Başkanımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan alıyoruz. Bizlere talimatları her noktaya hizmet götürmek noktasındadır. Bizlerde hiçbir ayrıma düşmeden teşkilatlarımız ve ilçe belediyelerimiz ile birlikte hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çiftçi açıklamasında son olarak, “Şimdi güzel bir semt pazarı kurduk, idari binalar ve tuvaletler var. Biz bir turizm şehriyiz Buraya gelen bir misafirin araçlarını otoparka park ederek tarihi alanları gezmeleri bizler için önemli. Bunun için şehrimizi temiz tutmamız lazım medeniyetin gereği de budur. İnşallah tarihi derinliğimizin de farkında olacağız Harran sadece Şanlıurfa'nın bir ilçesi değil Harran Türkiye'de ve dünyada İslami medeniyetin geliştiği bir ilçe. Bu seçimi milletimiz ve vatanımız için çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Yerel seçimlerde hükümetimizin desteği çok önemli, bizlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile ilçelerimizin adayları belirlendikten sonra, aday değilim ama sizlerle adım adım mahallerimizi gezerek gezilmedik kapı bırakmayacağız. Çünkü bizler vatanımıza hizmet ediyoruz çünkü biz Harran'ı seviyor ve vatandaşlarımızın emrindeyiz. Esnaf kardeşlerimiz burada düzen içerisinde bir araya gelerek satışlarını yapacaklardır, bunun düzen ve nizamını ilçe Belediyemiz sürdürecektir. Protokol ile ilçe belediyemize devrediyoruz. Tüm esnafımızın bu çatı altında güzel bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlayalım. Ailelerimizde çocukları ile güzel bir şekilde çocukları ile gelip burada alışverişlerini yapsınlar, tüm sevdamız budur” diye konuştu.

Harran Belediye Başkan Vekili Ali Ardan ise, Büyükşehir Belediyesinin bu çalışmasından dolayı Başkan Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdülkadir Gündoğan'da büyükşehir Belediyesine ve Başkan Nihat Çiftçi'ye ilçeye verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından pazarının açılışı gerçekleştirilerek esnafa hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.