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Harran'da kümbet evlerinin çevresindeki beton yapılar yıkıldı

Şanlıurfa’da her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Harran’daki tarihi kümbet evlerinin etrafında inşa edilen beton yapılar yıkıldı.

Şanlıurfa'da her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Harran'daki tarihi kümbet evlerinin etrafında inşa edilen beton yapılar yıkıldı.


Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde belediye tarafından tarihi kümbet evlerin etrafına kaçak olarak inşa edilen 3 betonarme yapının yıkımı gerçekleştirildi. İş makineleri tarafından yıkılan yapıların enkazı, hafriyat kamyonlarıyla bölgeden alınarak başka bir yere götürüldü. Yıkım çalışmalarını yerinde izleyen Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, yetkililerden bilgi aldı. İlk bir yıldaki programlarında Harran'ın tarihi dokusunu bozan yapıları yıkmak olduğunu dile getiren Özyavuz, Harran'ı güzel bir görüntüye kavuşturacaklarını söyledi.

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