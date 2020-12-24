Harranlı Hasan Hüseyin çalışma masasına kavuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım sonrası Harranlı 5'inci sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Aslıhan çalışma masasına kavuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, Harranlı Hasan Hüseyin Aslıhan'ın tabletine kavuştuğunu ancak çalışma masası ve sandalye eksikliğinin de giderilmesi gerektiğine işaret etti. Bakan Selçuk'un paylaşımı üzerine harekete geçen ilçe belediyesi, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'e ulaşarak, Hasan Hüseyin'in çalışma masası ve sandalye ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Belediye ekipleri, Hasan Hüseyin Aslıhan'ı Giyimli Kırsal Mahallesindeki evinde ziyaret ederek çalışma masası ve sandalye hediye etti. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, cep telefonuyla görüntü arama yaparak Hasan Hüseyin'in başka bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Mutluluğu gözlerinden okunan Hasan Hüseyin Aslıhan ise tableti için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, çalışma masası ve sandalyesi için de belediye başkanına teşekkür etti.

Bakan Selçuk'un paylaşımı sonrasında belediye başkanının harekete geçerek kendilerine ulaştığını aktaran baba İsa Aslıhan yetkililere teşekkür etti.

Giyimli Ortaokulu Müdürü Mustafa Oylu ise Covid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen bu dönemde online derslere katılmak isteyen dezavantajlı öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tablet ulaştırıldığını, Hasan Hüseyin Aslıhan'ın da çalışma masası ve sandalye ihtiyacının belediye tarafından karşılandığını kaydederek herkese teşekkür etti.